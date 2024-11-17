Власти Удмуртии впервые сообщили об атаке дрона на завод, там произошел взрыв

Пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести. Персонал завода эвакуировали, отметили представители Минздрава, указав, что ЧП случилось в Ижевске.





В связи с инцидентом аэропорт Ижевска был закрыт до 08:30 по местному времени, однако «на выполнение рейсов это событие не повлияло», сообщил глава «Ижавиа» Александр Синельников.





Глава города Дмитрий Чистяков заверил, что инцидент «не повлиял на работу систем городского хозяйства», объекты коммунальной инфраструктуры и общественный транспорт работают штатно. Он подчеркнул, что оперативные службы устраняют последствия, а главная задача населения сейчас — «не поддаваться панике».





Власти ранее не сообщали о падении дронов в Удмуртии. Согласно сводке Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.





Кроме того, огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, отчитались в ведомстве.