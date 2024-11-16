Глава Дагестана Меликов попросил запретить в республике майнинг криптовалют из-за износа электросетей

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.





По словам Меликова, за последний год электропотребление в Дагестане выросло на 8%, а за три года — на 26%. Износ электросетей в регионе выше, чем в среднем по России, поэтому «на энергообъектах возникают технологические нарушения, что ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев».





Отмечается, что «майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей».