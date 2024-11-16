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Глава Дагестана Меликов попросил запретить в республике майнинг криптовалют из-за износа электросетей
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Он предложил ввести ограничения «до стабилизации ситуации» undefined
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Глава Дагестана Меликов попросил запретить в республике майнинг криптовалют из-за износа электросетей

Он предложил ввести ограничения «до стабилизации ситуации»

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.


По словам Меликова, за последний год электропотребление в Дагестане выросло на 8%, а за три года — на 26%. Износ электросетей в регионе выше, чем в среднем по России, поэтому «на энергообъектах возникают технологические нарушения, что ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев».


Отмечается, что «майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей». 

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Ранее «Комерсантъ» со ссылкой на проект протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики сообщил, что в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР майнинг предлагается полностью запретить с 1 декабря 2024-го по 15 марта 2031 года.

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