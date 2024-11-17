«Мисс Вселенной» впервые в истории стала конкурсантка из Дании

Победительницей 73-го конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в Мексике, стала представительница Дании. Корону получила 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг.
Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева вошла топ-12.
Девушки из разных стран демонстрировали национальные костюмы, купальники и вечерние платья.
Виктория Кьер Тейльвиг — профессиональная танцовщица, предприниматель, зоозащитница и будущий юрист. Она приняла корону от действующей обладательницы титула Шейнис Палачиос из Никарагуа.