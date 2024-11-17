«Мисс Вселенной» впервые в истории стала конкурсантка из Дании

Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева вошла топ-12.





Девушки из разных стран демонстрировали национальные костюмы, купальники и вечерние платья.





Виктория Кьер Тейльвиг — профессиональная танцовщица, предприниматель, зоозащитница и будущий юрист. Она приняла корону от действующей обладательницы титула Шейнис Палачиос из Никарагуа.