Минобороны России сообщило о блокировке подразделений ВСУ в Курской области

Группировка войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на территории Курской области блокировала подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
Отмечается, что «в четыре часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося «котла».
Однако «в результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен», добавили в ведомстве.
Там указали, что сейчас «продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. 12 августа под контролем украинских войск оказались 28 населенных пунктов. Об этом сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.
11 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов.