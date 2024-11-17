Минобороны России сообщило о блокировке подразделений ВСУ в Курской области

Отмечается, что «в четыре часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося «котла».





Однако «в результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен», добавили в ведомстве.





Там указали, что сейчас «продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника».