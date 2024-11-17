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Пользователей православного мессенджера «Зосима» будут банить за мат
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Пробную версию приложения планируют запустить в ближайшее время undefined
Новости

Пользователей православного мессенджера «Зосима» будут банить за мат

Пробную версию приложения планируют запустить в ближайшее время

В православном мессенджере «Зосима» пользователей будут блокировать за мат и прочую аморальную информацию. Об этом заявил Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося разработкой приложения. 

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Он отметил, что финальную версию мессенджера собираются презентовать уже весной. Там заработает модерация.


Это позволит удалять «аморальную информацию», а распространяющих ее пользователей — блокировать. Нарушениями будут считаться «экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие», сказал Агапов РИА Новости. 


Он подчеркнул, что пробную версию приложения запустят уже в ноябре-декабре. 


О планах создания православного мессенджера стало известно в конце сентября. Приложение назвали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого. 


В фонде «Иннотех XXI» поясняли, что с помощью софта верующие смогут общаться между собой, получать новости о ближайшем храме, а также просить о молитвенной поддержке и искать «надежных партнеров».

#блокировка #православие #мессенджер
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