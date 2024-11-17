Пользователей православного мессенджера «Зосима» будут банить за мат

Он отметил, что финальную версию мессенджера собираются презентовать уже весной. Там заработает модерация.





Это позволит удалять «аморальную информацию», а распространяющих ее пользователей — блокировать. Нарушениями будут считаться «экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие», сказал Агапов РИА Новости.





Он подчеркнул, что пробную версию приложения запустят уже в ноябре-декабре.





О планах создания православного мессенджера стало известно в конце сентября. Приложение назвали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.





В фонде «Иннотех XXI» поясняли, что с помощью софта верующие смогут общаться между собой, получать новости о ближайшем храме, а также просить о молитвенной поддержке и искать «надежных партнеров».