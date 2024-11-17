Пользователей православного мессенджера «Зосима» будут банить за мат

В православном мессенджере «Зосима» пользователей будут блокировать за мат и прочую аморальную информацию. Об этом заявил Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося разработкой приложения.
Он отметил, что финальную версию мессенджера собираются презентовать уже весной. Там заработает модерация.
Это позволит удалять «аморальную информацию», а распространяющих ее пользователей — блокировать. Нарушениями будут считаться «экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие», сказал Агапов РИА Новости.
Он подчеркнул, что пробную версию приложения запустят уже в ноябре-декабре.
О планах создания православного мессенджера стало известно в конце сентября. Приложение назвали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.
В фонде «Иннотех XXI» поясняли, что с помощью софта верующие смогут общаться между собой, получать новости о ближайшем храме, а также просить о молитвенной поддержке и искать «надежных партнеров».