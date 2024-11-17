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В Челябинске ребенок упал в яму с кипятком
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Его госпитализировали undefined
Новости

В Челябинске ребенок упал в яму с кипятком

Его госпитализировали

Школьник упал в заполненную кипятком яму в Челябинске и получил ожоги. Ребенок был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.


ЧП случилось во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту. Мальчику 11 лет, уточнили в надзорном ведомстве. Состояние пострадавшего стабильное. 


Прокуратура организовала проверку по факту получения травм несовершеннолетним, отмечено в сообщении.


В декабре 2023-го в городе Ужа Ивановской области пятеро школьников попали в яму с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплотрассы. Дети получили ожоги. 

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#дети #чп #челябинск
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