В Челябинске ребенок упал в яму с кипятком

Школьник упал в заполненную кипятком яму в Челябинске и получил ожоги. Ребенок был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.





ЧП случилось во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту. Мальчику 11 лет, уточнили в надзорном ведомстве. Состояние пострадавшего стабильное.





Прокуратура организовала проверку по факту получения травм несовершеннолетним, отмечено в сообщении.





В декабре 2023-го в городе Ужа Ивановской области пятеро школьников попали в яму с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплотрассы. Дети получили ожоги.