Руководитель администрации порта Бильбао Иван Хименес выступил за пересмотр сроков поэтапного отказа ЕС от российского газа, заявив, что Брюсселю не следует спешить с введением полного запрета на импорт.





Как пишет Financial Times, Хименес обратил внимание на то, что российский СПГ — это качественный ресурс, который обычно обходится дешевле, чем альтернативные поставки из США.





По его словам, Вашингтон может использовать ситуацию для лоббирования своих интересов и наращивания экспорта в Европу, тогда как резкое сокращение поставок из России ударит по всей европейской промышленности.





В январе Совет ЕС утвердил график отказа от российского газа. Ограничения на краткосрочные СПГ-контракты вступили в силу 25 апреля, а на долгосрочные — будут действовать с 1 января 2027 года.





С 17 июня также запрещены краткосрочные поставки трубопроводного газа, с 1 ноября 2027 года — долгосрочные.