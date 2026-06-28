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FT: В Испании призвали ЕС отложить запрет на импорт газа из России
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FT: В Испании призвали ЕС отложить запрет на импорт газа из России

Там считают, что отказ от поставок из РФ создаст сложности для Европы

Денис Герасимов

Руководитель администрации порта Бильбао Иван Хименес выступил за пересмотр сроков поэтапного отказа ЕС от российского газа, заявив, что Брюсселю не следует спешить с введением полного запрета на импорт.


Как пишет Financial Times, Хименес обратил внимание на то, что российский СПГ — это качественный ресурс, который обычно обходится дешевле, чем альтернативные поставки из США. 


По его словам, Вашингтон может использовать ситуацию для лоббирования своих интересов и наращивания экспорта в Европу, тогда как резкое сокращение поставок из России ударит по всей европейской промышленности.


В январе Совет ЕС утвердил график отказа от российского газа. Ограничения на краткосрочные СПГ-контракты вступили в силу 25 апреля, а на долгосрочные — будут действовать с 1 января 2027 года. 


С 17 июня также запрещены краткосрочные поставки трубопроводного газа, с 1 ноября 2027 года — долгосрочные.

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#газ #испания #ес