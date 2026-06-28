Путин потребовал принять системные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке

Президент России Владимир Путин провел совещание по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка топливом, в ходе которого поручил правительству принять системные и долгосрочные меры для стабилизации ситуации.





Глава государства подчеркнул, что ключевыми задачами являются наращивание объемов предложения нефтепродуктов и поддержание экономически обоснованных цен для потребителей.





Особое внимание президент обратил на необходимость строгого соблюдения графиков поставок топлива для нужд агропромышленного комплекса (АПК), отметив, что от этого напрямую зависит будущий урожай.





В ходе доклада о текущем состоянии отрасли было отмечено, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны сейчас задействованы на максимальном уровне. На внутренний рынок уже направлены ранее накопленные резервы. На данный момент запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что по итогам июля объем производства основных видов моторного топлива превысит июньские значения.





Президент также указал на необходимость минимизировать последствия террористических ударов со стороны Киева по объектам энергетической инфраструктуры.





На фоне имеющихся жалоб граждан на очереди на автозаправочных станциях и периодическое отсутствие отдельных марок бензина, профильный правительственный штаб переведен на круглосуточный режим работы. Для насыщения внутреннего рынка власти сейчас детально обсуждают возможность введения временного полного запрета на экспорт дизельного топлива из страны.