Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи

Израиль официально признал геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Соответствующую резолюцию утвердило правительство страны, сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар.





По его словам, события, унесшие жизни 1,5 миллиона человек, являются неоспоримым историческим фактом. Саар поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и членов кабмина за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что для Израиля как еврейского государства это решение было нравственным долгом.





Геноцидом армян называют массовые депортации и уничтожение армянского населения Османской империи, происходившие с 1915 года.