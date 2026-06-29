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Заманили, связали, зарезали: в Омске задержали семь человек по подозрению в жестоком убийстве студента
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Заманили, связали, зарезали: в Омске задержали семь человек по подозрению в жестоком убийстве студента

Им от 22 до 24 лет

Анна Иванова

В Омске полиция задержала семерых человек, подозреваемых в убийстве студента. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.


По ее словам, 21 июня поступило сообщение об исчезновении молодого человека, а через пять дней его тело со следами насильственной смерти обнаружили на пустыре в районе Сыропятского тракта. В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на группу ровесников погибшего — им от 22 до 24 лет. 


По версии следствия, они заманили студента на безлюдную территорию, связали его, нанесли несколько ударов ножом и попытались скрыть следы. Они действовали по заранее разработанному плану: закупили скотч, пакеты и перчатки, а также позаботились о ложном алиби.


Все задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

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#убийство #студент #омск