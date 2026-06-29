Володин рассказал о законах, которые вступают в силу с июля

Сразу несколько новых законов вступают в силу с июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.





В их числе — меры по борьбе с мошенниками, усиление контроля за иностранными гражданами, а также повышение пошлин для мигрантов. Как отметил Володин, банки и микрофинансовые организации смогут быстрее получать сведения из бюро кредитных историй для предотвращения мошеннических операций. Родителям и законным представителям начнут предоставлять выписки по счетам несовершеннолетних — это позволит отслеживать финансовые операции детей и защищать их от злоумышленников.





Председатель ГД также напомнил, что с 2025 года принято уже 13 законов против мошенников. Кроме того, с 10 июня введена административная ответственность за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, а с 21 июня — повышенная уголовная ответственность за подделку документов о состоянии здоровья.





Существенно увеличиваются пошлины: за получение российского гражданства — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей (в 12 раз), за разрешение на временное проживание — с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей (в 8 раз), за вид на жительство — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей (в 5 раз). По словам Володина, решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности в стране.