В России вынесли первый приговор участникам ЛГБТ-движения

Центральный районный суд Оренбурга огласил первый в России приговор по делу об организации и участии в деятельности международного общественного движения ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба суда.





Подсудимыми стали трое молодых людей — владелец, администратор и арт-директор бара Pose. Зная о запрете деятельности движения на территории страны, они под видом ночного заведения проводили мероприятия, направленные на продолжение работы организации. В клубе демонстрировали принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга посетителей.





Суд признал всех виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также дополнительные ограничения свободы на срок от 8 месяцев до 1,5 года. Организаторам запрещено заниматься деятельностью в сфере развлечений, общепита и досуга на срок от 2 до 3 лет. С владельца бара взысканы доходы от преступной деятельности — более миллиона рублей.





* «Международное движение ЛГБТ»/ ЛГБТ признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.