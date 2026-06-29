Чиновник на Камчатке попал в скандал после того, как отправил людей искать водителей для скорой

Министерство здравоохранения Камчатского края инициировало проверку после того, как глава Мильковского округа Николай Сепко на встрече с жителями порекомендовал им самостоятельно искать водителей для машин скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.





Инцидент произошел 25 июня в ходе встречи местных жителей с Сепко и главврачом Мильковской районной больницы Магомедом Газиявдибировым, где обсуждались проблемы с качеством медицинского обслуживания. Сейчас ведомство держит ситуацию на контроле. По итогам встречи будет пересмотрено штатное расписание больницы, проведена проверка ее финансового состояния и усилена работа по привлечению новых медицинских кадров.





Особое внимание уделят селам Атласово и Лазо, где острее всего ощущается нехватка водителей скорой помощи. Министр здравоохранения региона Александр Нохрин лично контролирует развитие ситуации.