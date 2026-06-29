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Чиновник на Камчатке попал в скандал после того, как отправил людей искать водителей для скорой
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Чиновник на Камчатке попал в скандал после того, как отправил людей искать водителей для скорой

Минздрав уже начал проверку

Анна Иванова

Министерство здравоохранения Камчатского края инициировало проверку после того, как глава Мильковского округа Николай Сепко на встрече с жителями порекомендовал им самостоятельно искать водителей для машин скорой помощи. Об этом пишет ТАСС.


Инцидент произошел 25 июня в ходе встречи местных жителей с Сепко и главврачом Мильковской районной больницы Магомедом Газиявдибировым, где обсуждались проблемы с качеством медицинского обслуживания. Сейчас ведомство держит ситуацию на контроле. По итогам встречи будет пересмотрено штатное расписание больницы, проведена проверка ее финансового состояния и усилена работа по привлечению новых медицинских кадров.


Особое внимание уделят селам Атласово и Лазо, где острее всего ощущается нехватка водителей скорой помощи. Министр здравоохранения региона Александр Нохрин лично контролирует развитие ситуации.

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#минздрав #камчатка #скорая