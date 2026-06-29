В Иркутске начали задерживать перекупов за продажу топлива за 250 рублей за литр

Сотрудники полиции в Иркутске выявили четыре случая незаконной перепродажи топлива физическими лицами по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





Бензин продавали через интернет-площадки по 250 рублей за литр, а в одном из случаев торговля велась прямо рядом с АЗС. Оперативники нашли объявление на онлайн-платформе и выехали на «сделку», где задержали молодого человека. Также были обнаружены десятки канистр, подготовленных для заправки с последующей перепродажей. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии».





Напомним, в ряде регионов России образовались многокилометровые очереди к АЗС. В нескольких субъектах были введены ограничения на выдачу топлива.