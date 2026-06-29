Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики и сознательно способствует росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.





По данным СВР, украинские силовые структуры потворствуют этому процессу, поскольку заинтересованы в получении дополнительных доходов на фоне нехватки средств от западных спонсоров. В разведке также указали, что в Киеве ценят помощь картелей в привлечении новых наемников в ВСУ.





Латиноамериканские преступные группировки, в свою очередь, ищут новые маршруты для поставок наркотиков, включая фентанил, из-за усиления антинаркотической кампании в США. Украина рассматривается ими как безопасный транзитный коридор в Европу из-за слабого пограничного контроля. Основной перевалочной базой, по данным СВР, становятся порты Одесской области, через которые наркотики направляются в Польшу, Молдавию и Румынию.





Кроме того, картели заинтересованы в доступе к украинскому рынку оружия. В СВР назвали ситуацию иллюстрацией поговорки «кому война, а кому мать родна».