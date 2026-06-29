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Новак призвал регионы эффективнее использовать топливо и пересмотреть его распределение
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Новак призвал регионы эффективнее использовать топливо и пересмотреть его распределение

Субъекты предложили дополнительные меры по поддержанию стабильности

Анна Иванова

Регионам необходимо повысить эффективность использования топливных ресурсов в регионах и выработать взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей ключевых отраслей. Об этом на совещании по ситуации на топливном рынке заявил вице-премьер Александр Новак.


В ходе совещания главы регионов отчитались об уровне запасов топлива и предложили дополнительные меры по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. Новак подчеркнул, что региональные власти должны действовать скоординированно с федеральным центром и оперативно реагировать на изменения спроса и логистики. Отдельное внимание уделили сельхозпроизводителям в период уборочной кампании. Мониторинг цен и наличия топлива продолжится.


Напомним, в нескольких регионах России наблюдаются проблемы с покупкой топлива. Так, в ряде субъектов ввели ограничения и лимиты на продажу бензина.

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#бензин #новак #топливо