Новак призвал регионы эффективнее использовать топливо и пересмотреть его распределение

Регионам необходимо повысить эффективность использования топливных ресурсов в регионах и выработать взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей ключевых отраслей. Об этом на совещании по ситуации на топливном рынке заявил вице-премьер Александр Новак.





В ходе совещания главы регионов отчитались об уровне запасов топлива и предложили дополнительные меры по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. Новак подчеркнул, что региональные власти должны действовать скоординированно с федеральным центром и оперативно реагировать на изменения спроса и логистики. Отдельное внимание уделили сельхозпроизводителям в период уборочной кампании. Мониторинг цен и наличия топлива продолжится.





Напомним, в нескольких регионах России наблюдаются проблемы с покупкой топлива. Так, в ряде субъектов ввели ограничения и лимиты на продажу бензина.