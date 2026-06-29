Новый уполномоченный по правам человека в России Лантратова доложила Путину о своей работе

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на встрече с президентом Владимиром Путиным доложила о работе правозащитного института с момента вступления в должность 15 мая. Она поблагодарила главу государства за доверие и заявила о намерении его оправдать.





За отчетный период в аппарат поступило 14 752 обращения, из которых 52% касаются специальной военной операции. При участии Минобороны, спецслужб и белорусских коллег удалось вернуть из плена 550 российских военнослужащих. Также был налажен контакт с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, достигнуты договоренности о воссоединении семей и возвращении мирных граждан. В числе возвращенных — жители Курской области, незаконно удерживавшиеся на Украине.





Лантратова рассказала, что осмотрела колледж и общежитие в Старобельске с 50 иностранными журналистами. Она подчеркнула, что военных объектов там не было, погиб 21 человек, 42 ранены. Были направлены обращения в ООН и ОБСЕ, Верховный комиссар ООН запросил дополнительную информацию.





Также был подписан меморандум о взаимодействии с ЦИК — уполномоченные будут участвовать в мониторинге выборов. Проведены встречи с омбудсменами стран СНГ, подписано соглашение с Ливаном, готовятся два крупных международных мероприятия на ноябрь.