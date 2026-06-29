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SHAMAN показал свои трусы
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SHAMAN показал свои трусы

Ранее он говорил, что не носит нижнее белье

Daily Storm

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продемонстрировал кусочек своих трусов. Это произошло на пресс-конференции, передает корреспондент Daily Storm.


При этом он отметил, что «веками крестьяне и цари творили историю без нижнего белья». В то же время ранее артист признавался, что не любит этот предмет гардероба.


Тогда SHAMAN был на гастролях в Рязани. В гостиничном номере он распаковал чемоданы и с юмором заметил, что фанатам, которые иногда похищают вещи знаменитостей в гримерках, теперь не стоит беспокоиться: в его багаже этого предмета не найти. На вопрос корреспондента о месте нахождения нижнего белья артист ответил, что трусов у него никогда не было, поскольку он не понимает их предназначения.

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#артист #певец #shaman