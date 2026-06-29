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SHAMAN заявил, что не планирует уходить в политику
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SHAMAN заявил, что не планирует уходить в политику

Ранее он сообщил о создании партии «Мы»

Daily Storm

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена Екатерина Мизулина не собираются уходить в политику. Об этом он сказал корреспонденту Daily Storm. 


«Мы с Катериной не планируем уходить в политику», — поделился артист.


Артист заявил, что не понимает, почему эту партию называют политической, и подчеркнул, что ни он, ни Мизулина в политику не лезут. По его словам, каждый занимается своим делом. 


SHAMAN добавил, что они лишь создали «фундамент», из которого в будущем может вырасти «что-то хорошее», и не считает эту инициативу политической. 


Напомним, что партия стала подарком Мизулиной на ее день рождения.

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#артисты в политике #партия #shaman