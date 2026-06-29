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Актер из «Глухаря» и «Склифосовского» Дербышев погиб в зоне СВО
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Актер из «Глухаря» и «Склифосовского» Дербышев погиб в зоне СВО

Два года он считался без вести пропавшим

Анна Иванова

Актер Евгений Дербышев, известный по ролям в популярных сериалах «Глухарь», «Склифосовский» и других проектах, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщили в семье. 


Родственница артиста уточнила, что он погиб два года назад, однако свидетельство о смерти было получено недавно — до этого момента он считался без вести пропавшим.


Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего играл в Театре-студии Степанова. 


Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Александровский сад — 3», «Висяки», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пятницкий» и других.

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#спецоперация #смерть #актер