Актер из «Глухаря» и «Склифосовского» Дербышев погиб в зоне СВО

Актер Евгений Дербышев, известный по ролям в популярных сериалах «Глухарь», «Склифосовский» и других проектах, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщили в семье.





Родственница артиста уточнила, что он погиб два года назад, однако свидетельство о смерти было получено недавно — до этого момента он считался без вести пропавшим.





Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего играл в Театре-студии Степанова.





Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Александровский сад — 3», «Висяки», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пятницкий» и других.