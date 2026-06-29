В Германии при стрельбе в центре для матерей погибли пять человек

В немецком Штаде в результате стрельбы погибли пять человек. Как сообщил представитель местной полиции агентству DPA, инцидент произошел рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками.





По данным газеты Hamburger Morgenpost, стрельба произошла в местном центре матери и ребенка, предназначенном для временного размещения молодых матерей. Жертвами стали четверо женщин и один мужчина.





Новостной портал T-Online со ссылкой на правоохранительные органы сообщал о возможных пяти погибших и «динамичной ситуации» на месте происшествия. Bild уточнил, что полиция задержала одного или нескольких подозреваемых.





Посольство РФ в ФРГ заявило, что не располагает данными о наличии российских граждан среди погибших или пострадавших. В диппредставительстве отметили, что устанавливают обстоятельства во взаимодействии с местными властями. Мотивы стрельбы пока не уточняются.