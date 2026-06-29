Одна из крупнейших сетей АЗС в Крыму находится на грани банкротства, 2500 человек могут потерять работу

Одной из крупнейших сетей АЗС в Крыму — «ТЭС» — грозит банкротство. В результате 2500 человек могут лишиться работы, заявили Daily Storm в компании.





Сотрудники «ТЭС» ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и правительству с просьбой о помощи. Ответа пока не последовало.





700 работников отправлены в отпуск за свой счет, а следующая партия сотрудников с 1 июля также уйдет отдыхать без выплат, сообщили в пресс-службе «ТЭС».





«Сами работники были инициаторами записать это видео. Ситуация с поставками топлива в Крым непростая, и страдают обычные сотрудники. Если на заправке не отпускается топливо — сокращается штат работников. Заправщики, кассиры, уборщицы, люди в офисе, работники нефтебазы, водители — все лишаются работы. Часть сотрудников — около 700 человек — уже находятся в отпуске за свой счет, еще часть уйдет в июле», — рассказали в компании.





Всего в Крыму работает более 60 АЗС «ТЭС». И, как рассказали в компании, проблемы начались еще с мая: «Мы в этой кризисной ситуации уже не первый месяц. Просто сейчас она достигла своего пика. Все наши сотрудники — жители Крыма. Они, кроме видеообращения, написали письмо в адрес правительства и президента. Фирма без помощи государства сама не выплывет из этой ситуации. Потери слишком большие. Есть угроза банкротства».





Владелец сети «ТЭС» Сергей Бейм находится в СИЗО. Он был арестован 25 июля прошлого года. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении бюджетных средств.