В Славянске-на-Кубани зафиксировали превышение сажи в воздухе после удара по НПЗ

В районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани зафиксировано превышение предельно допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба района в своем Telegram-канале.





В большинстве контрольных точек на территории Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено. Однако в районе СНТ «Заря» специалисты обнаружили отклонения по саже.





Напомним, в ночь на 28 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата.