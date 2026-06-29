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В Славянске-на-Кубани зафиксировали превышение сажи в воздухе после удара по НПЗ
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В Славянске-на-Кубани зафиксировали превышение сажи в воздухе после удара по НПЗ

Туда прилетел беспилотник

Анна Иванова

В районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани зафиксировано превышение предельно допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба района в своем Telegram-канале.


В большинстве контрольных точек на территории Славянского района превышений загрязняющих веществ не выявлено. Однако в районе СНТ «Заря» специалисты обнаружили отклонения по саже. 


Напомним, в ночь на 28 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата.

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#атака бпла #загрязнение #нпз