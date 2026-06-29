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В России появятся новые правила установления скоростных режимов
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В России появятся новые правила установления скоростных режимов

Они будут разработаны с учетом инфраструктуры и аварийности

Анна Иванова

Министерство транспорта России разработает методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах. Об этом сообщили в ведомстве. 


Документ примут в 2027 году в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством 14 мая 2026 года. В рекомендациях закрепят положения по определению и изменению скоростных лимитов с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий.


В Минтрансе отметили, что рекомендации будут добровольными к применению, но по итогам их использования сформируют конкретный порядок введения ограничений, передает ТАСС. Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения положений после внедрения. 


Сейчас скоростные режимы регулируются ГОСТами, стандартами и ПДД, где установлены лимиты до 20 км/ч в жилых зонах, до 60 км/ч в населенных пунктах, до 90 км/ч вне городов и до 110 км/ч на автомагистралях. При этом «Автодор», региональные Минтрансы и власти могут корректировать скорость исходя из категории дороги, геометрии, интенсивности движения, обустройства и аварийности. План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий.

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#лимит скорости #минтранс #автомобили