В России появятся новые правила установления скоростных режимов

Министерство транспорта России разработает методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах. Об этом сообщили в ведомстве.





Документ примут в 2027 году в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством 14 мая 2026 года. В рекомендациях закрепят положения по определению и изменению скоростных лимитов с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий.





В Минтрансе отметили, что рекомендации будут добровольными к применению, но по итогам их использования сформируют конкретный порядок введения ограничений, передает ТАСС. Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения положений после внедрения.





Сейчас скоростные режимы регулируются ГОСТами, стандартами и ПДД, где установлены лимиты до 20 км/ч в жилых зонах, до 60 км/ч в населенных пунктах, до 90 км/ч вне городов и до 110 км/ч на автомагистралях. При этом «Автодор», региональные Минтрансы и власти могут корректировать скорость исходя из категории дороги, геометрии, интенсивности движения, обустройства и аварийности. План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий.