Семья украинского бизнесмена Ермолаева пострадала в результате мощного взрыва в Монако

В Монако произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правительство княжества, двое из них находятся в тяжелом состоянии.





Мэр Ниццы Эрик Сьотти в соцсети X назвал происшествие терактом. Позднее государственный министр Монако Кристоф Мирман в эфире BFMTV призвал проявлять осторожность в юридической квалификации, подчеркнув, что расследование продолжается. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории княжества теракт, выразив соболезнования пострадавшим и их близким.





По информации газеты Monaco-Matin, все пострадавшие — граждане Украины, члены одной семьи: мужчина и женщина 50–60 лет и подросток. Они доставлены в больницы Ниццы. Мирман отказался подтверждать гражданство пострадавших, сославшись на тайну следствия.





Среди пострадавших может быть Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, бывший украинский бизнесмен, попавший под санкции СНБО Украины в 2023 году.