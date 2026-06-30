Полугодовалый ребенок погиб в Подмосковье после атаки БПЛА

Шестимесячный ребенок погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный дом в Егорьевске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.





Под обломками конструкций оказались заблокированы люди — спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Младенец скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.





Всего силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. В Дубне повреждено административное здание, пострадавших нет.





В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа беспилотник упал на частный дом, жертв нет. Обломки дронов обнаружены также в Раменском и Коломне. На местах работают экстренные службы.