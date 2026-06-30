Еврокомиссия обсуждает полный запрет на туристические визы для россиян

Еврокомиссия обсуждает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на европейский источник.





Предложения согласовываются с государствами — членами ЕС. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что обсуждаемые меры направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.





В посольстве Великобритании в Москве заявили, что Лондон активно взаимодействует с партнерами по ЕС по вопросу визовых ограничений в отношении российских военных. Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия предлагает включить в черный список всех российских участников СВО на Украине, запретив им въезд в Евросоюз.