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Еврокомиссия обсуждает полный запрет на туристические визы для россиян
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Еврокомиссия обсуждает полный запрет на туристические визы для россиян

Ограничения направлены на дестабилизацию перед выборами в РФ

Анна Иванова
Ограничения направлены на дестабилизацию перед выборами в РФ

Еврокомиссия обсуждает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на европейский источник.


Предложения согласовываются с государствами — членами ЕС. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер пояснил, что обсуждаемые меры направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму.


В посольстве Великобритании в Москве заявили, что Лондон активно взаимодействует с партнерами по ЕС по вопросу визовых ограничений в отношении российских военных. Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия предлагает включить в черный список всех российских участников СВО на Украине, запретив им въезд в Евросоюз.

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#виза #россияне #евросоюз