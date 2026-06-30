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Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым
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Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

Он возложил цветы

Анна Иванова

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым, которая прошла в Центральной клинической больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 


По его словам, президент возложил цветы и кратко пообщался с семьей покойного.


Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Он занимал пост министра обороны с 2001 по 2007 год, затем был первым заместителем и заместителем председателя правительства, а также спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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