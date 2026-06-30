Причиной жестокого убийства омского студента стала личная неприязнь

Следственный комитет по Омской области назвал личную неприязнь основной версией убийства 20-летнего студента, тело которого с ножевыми ранениями нашли на пустыре у Сыропятского тракта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





О своих мотивах на допросе рассказали сами обвиняемые. Ранее также рассматривалась версия финансового конфликта. По версии следствия, 20 июня четверо молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 24 лет связали студенту руки и ноги скотчем, перенесли к заброшенному зданию на улице 10 лет Октября и нанесли множественные удары ножом в шею и грудь. От травм молодой человек скончался на месте. Тело обмотали мусорными мешками и спрятали в яме. Все шестеро задержаны и арестованы.





Мать студента заявила о пропаже 21 июня. Тело нашли через пять дней. По данным прокуратуры, подозреваемые приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, они познакомились в интернете.