В Кремле рассказали о мерах по стабилизации рынка топлива

Импорт топлива в Россию по приемлемым ценам, если такие договоренности будут достигнуты, станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и поможет снизить ажиотажный спрос. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





Он не стал раскрывать, с какими именно странами ведутся контакты по этому вопросу, пояснив это «понятными причинами», и отметил, что переговоры осуществляются. Песков также напомнил, что в воскресенье Владимир Путин провел совещание по топливной сфере. Он указал, что правительственная рабочая комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком ежедневно в ручном режиме занимается вопросами стабилизации.





Комментировать публикации СМИ о возможном производстве топлива стандарта Евро-5 с показателями Евро-3 и обсуждении понижения до Евро-2 Песков не стал, порекомендовав обратиться за деталями в правительство.