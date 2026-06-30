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В Кремле рассказали о мерах по стабилизации рынка топлива
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В Кремле рассказали о мерах по стабилизации рынка топлива

Москва планирует импортировать ресурсы по приемлемым ценам

Анна Иванова

Импорт топлива в Россию по приемлемым ценам, если такие договоренности будут достигнуты, станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка и поможет снизить ажиотажный спрос. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Он не стал раскрывать, с какими именно странами ведутся контакты по этому вопросу, пояснив это «понятными причинами», и отметил, что переговоры осуществляются. Песков также напомнил, что в воскресенье Владимир Путин провел совещание по топливной сфере. Он указал, что правительственная рабочая комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком ежедневно в ручном режиме занимается вопросами стабилизации. 


Комментировать публикации СМИ о возможном производстве топлива стандарта Евро-5 с показателями Евро-3 и обсуждении понижения до Евро-2 Песков не стал, порекомендовав обратиться за деталями в правительство.

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#кремль #топливо #дефицит