Еврокомиссия опровергла слухи о полном визовом запрете для россиян, но готовит ограничения для ветеранов СВО

В Еврокомиссии опровергли информацию о планируемом полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет лишь о точечных корректировках визового режима, направленных на минимизацию потенциальных рисков безопасности.





В рамках 21-го пакета антироссийских ограничений предлагается ввести дополнительные барьеры для лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне РФ в ходе специальной военной операции. При этом в Брюсселе пока не раскрывают, каким образом планируется идентифицировать таких граждан и по каким признакам их будут относить к категории «бывших участников СВО».





Ранее в ряде СМИ появлялись предположения о возможном тотальном запрете на въезд россиян в Шенгенскую зону. Процесс согласования нового санкционного пакета продолжается.