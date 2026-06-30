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Еврокомиссия опровергла слухи о полном визовом запрете для россиян, но готовит ограничения для ветеранов СВО
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Еврокомиссия опровергла слухи о полном визовом запрете для россиян, но готовит ограничения для ветеранов СВО

Их планируется ввести в новом пакете санкций

Анна Иванова
Их планируется ввести в новом пакете санкций

В Еврокомиссии опровергли информацию о планируемом полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет лишь о точечных корректировках визового режима, направленных на минимизацию потенциальных рисков безопасности.


В рамках 21-го пакета антироссийских ограничений предлагается ввести дополнительные барьеры для лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне РФ в ходе специальной военной операции. При этом в Брюсселе пока не раскрывают, каким образом планируется идентифицировать таких граждан и по каким признакам их будут относить к категории «бывших участников СВО».


Ранее в ряде СМИ появлялись предположения о возможном тотальном запрете на въезд россиян в Шенгенскую зону. Процесс согласования нового санкционного пакета продолжается.

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#виза #россияне #евросоюз