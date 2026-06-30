В Егорьевске умерла мать шестимесячного ребенка, погибшего при атаке БПЛА

В Егорьевске скончалась мать шестимесячного ребенка, который погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный дом. Об этом сообщил источник Daily Storm.





Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что младенец умер по дороге в больницу. В числе пострадавших при атаке также были взрослые и еще один ребенок.





Всего силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.





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