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В Егорьевске умерла мать шестимесячного ребенка, погибшего при атаке БПЛА
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В Егорьевске умерла мать шестимесячного ребенка, погибшего при атаке БПЛА

Еще двое пострадали

Daily Storm

В Егорьевске скончалась мать шестимесячного ребенка, который погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный дом. Об этом сообщил источник Daily Storm. 


Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что младенец умер по дороге в больницу. В числе пострадавших при атаке также были взрослые и еще один ребенок.


Всего силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. 


Upd: информация не подтвердилась.

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#атака бпла #смерть #погибшие