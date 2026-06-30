Добровольцы «БАРС Москва» объяснили, почему решили встать на защиту неба столицы

В столице начался набор добровольцев в формирование «БАРС Москва», созданное для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов и защиты города. Об этом сообщили в формировании.





Как сообщают организаторы, кандидатами становятся люди самых разных профессий — пожарные, инженеры, айтишники, механики, водители и многодетные отцы. Многие из них говорят о желании быть полезными стране и защитить близких.





Отбор проводится на базе военного комиссариата Москвы по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 6, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Процедура включает первичную регистрацию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор, где оценивают стрессоустойчивость и мотивацию. После успешного прохождения кандидат заключает контракт, получает экипировку и направляется на подготовку.





В «БАРС Москва» востребованы не только операторы БПЛА, но и механики, водители, инженеры. Добровольцы проходят обучение на полигонах, изучают современные средства перехвата и обнаружения. Размер денежного довольствия составляет от 220 тысяч рублей в месяц, также предусмотрены питание, обмундирование, медпомощь и соцгарантии для семей.