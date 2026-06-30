«Мосбилет» рекомендует увлекательные мастер-классы в Музее Сергея Есенина

Московский государственный музей С.А. Есенина (подведомственный Департаменту культуры Москвы) запускает серию мастер-классов для детей и взрослых в «Есенин-центре» и Доме-музее поэта. Об этом сообщается на сайте mos.ru.





Участников ждут занятия по различным техникам: от гравюры и монотипии до масляной живописи и мраморирования бумаги. Все материалы предоставляются, специальная подготовка не требуется.





В «Есенин-центре» можно расписать деревянную лошадку-качалку акрилом или декоративную фарфоровую тарелочку диаметром 12,5 см с природными мотивами. В Доме-музее пройдут мастер-классы по шитью из фетра — кошелька для мелочи и авторской броши с вышивкой бисером. Также здесь научат набивке рисунка на сервировочной салфетке с помощью деревянных штампов и росписи свечи акриловыми красками.





Для любителей печатной графики — «Гравюра на пластике» в технике сухой иглы: участники создадут пять открыток формата А5. А на занятии по мраморированию бумаги познакомятся с древней техникой создания узоров на воде и изготовят уникальные листы для открыток и декора.