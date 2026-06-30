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Калашников: Новый раздел «Мосфото» позволяет погрузиться в историю Москвы
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Калашников: Новый раздел «Мосфото» позволяет погрузиться в историю Москвы

Он поможет изучать архитектурные стили столицы

Daily Storm

В городском медиабанке «Мосфото» с начала июня доступен новый раздел «Культурное наследие», посвященный архитектурным памятникам Москвы. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» историк и москвовед Виталий Калашников.


Раздел содержит как современные, так и архивные фотографии объектов, а также исторические факты и сведения о реставрационных работах. По словам Калашникова, архитектурные памятники отражают разные эпохи — от классицизма и ампира до модерна и конструктивизма, формируя облик города. Раздел, по его мнению, поможет москвичам и туристам лучше узнать культурное наследие столицы, а также информацию о выдающихся мастерах и жителях зданий.


Информация представлена в развернутом виде и в формате мини-статей. В ближайшее время раздел дополнят данными о других памятниках, отреставрированных в Москве за последние 15 лет.

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#архитектура #культура #фото