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Мединский усомнился в пользе длительного изучения обществознания для школьников
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По его словам, предмет имеет для детей «минимальную отдачу» Владимир Мединский
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Мединский усомнился в пользе длительного изучения обществознания для школьников

По его словам, предмет имеет для детей «минимальную отдачу»

Анна Иванова
Владимир Мединский Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Преподавание обществознания в 6–7-х классах не дает значительного эффекта. Об этом на конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание» заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.


Отвечая на вопрос учителя, не приведет ли исключение курса до 9-го класса к пробелам в правовой и финансовой грамотности, Мединский отметил, что не разделяет таких опасений.


«Не надо пребывать в иллюзии, что преподавание обществознания в 6–7-х классах формирует правовую грамотность. Это отнимает много времени и, несмотря на все усилия, имеет минимальную отдачу. Рано пока по многим вопросам с детьми говорить», — сказал Мединский.


Напомним, что с 1 сентября 2025 года обществознание было исключено из программы 6–8-х классов. Освободившиеся часы, согласно решению Минпросвещения, перераспределили в пользу истории. В ведомстве тогда отмечали, что это позволит усилить историческую подготовку школьников.

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#обществознание #владимир мединский #образование