Новости
 18+
St
Владимир Машков: Москва — абсолютный театральный лидер мира
18+
Новости

Владимир Машков: Москва — абсолютный театральный лидер мира

«Театральный бульвар» привлек два миллиона зрителей

Анна Иванова

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве способствовал росту интереса к театру. Об этом АГН «Москва» сообщил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.


По его словам, в прошлом году мероприятие посетили два миллиона человек. Машков также отметил, что по статистике, за последние два года значительно увеличилось число зрителей, которые либо не имели возможности сходить в театр, либо не были там давно. Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за создание и проведение фестиваля, а также подчеркнул, что столица является абсолютным театральным лидером в мире. По его мнению, театр — это «самое живое место и единственное место, где чудо еще сохранилось».


Фестиваль проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве», который в этом году посвящен теме «Время быть вместе». Проект объединяет жителей и гостей столицы на прогулках, культурных, спортивных и благотворительных событиях. Площадки работают во всех округах города.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#культура #фестиваль #театр