Владимир Машков: Москва — абсолютный театральный лидер мира

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве способствовал росту интереса к театру. Об этом АГН «Москва» сообщил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков.





По его словам, в прошлом году мероприятие посетили два миллиона человек. Машков также отметил, что по статистике, за последние два года значительно увеличилось число зрителей, которые либо не имели возможности сходить в театр, либо не были там давно. Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за создание и проведение фестиваля, а также подчеркнул, что столица является абсолютным театральным лидером в мире. По его мнению, театр — это «самое живое место и единственное место, где чудо еще сохранилось».





Фестиваль проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве», который в этом году посвящен теме «Время быть вместе». Проект объединяет жителей и гостей столицы на прогулках, культурных, спортивных и благотворительных событиях. Площадки работают во всех округах города.