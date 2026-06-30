Свекровь опровергла слухи о смерти матери погибшего ребенка в Егорьевске

Информация о смерти 29-летней матери шестимесячной девочки, погибшей при падении беспилотника в Егорьевске, не соответствует действительности. Об этом сообщила изданию «Подъем» свекровь женщины.





По ее словам, родители ребенка живы, их состояние оценивается как «стабильно тяжелое». По словам бабушки, сейчас семья молится за здоровье пострадавших. Она также сообщила, что старший внук (шестилетний сын пары) почти не пострадал, но находится в стрессе.





Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в результате падения дрона загорелся частный дом, младенец погиб по дороге в больницу.