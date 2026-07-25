Герой СВО Михаил Федосов встретился с молодежью Москвы на площадке «Лета в Москве»

Встреча столичной молодежи с Героем СВО Михаилом Федосовым прошла в рамках проекта «Молодежь Москвы». Боец служил в 104-м десантно-штурмовом полку, батальоне «Москва», был и.о. командира десантно-штурмового взвода, воевал в Серебрянском лесничестве и под Работино. За мужество и отвагу награжден медалями «Участнику СВО» и «За ратную доблесть».





«Патриотизм для меня – это не абстрактное понятие, а живая связь времен, которую мы обязаны сохранить. Встречаясь с молодежью, я вижу их искренний интерес, и понимаю: нам нельзя допустить, чтобы подвиги прошлых поколений стали для них просто страницами учебника. Историческая память – это тот нравственный стержень, который помогает человеку отличать правду от лжи и делать правильный выбор в самые трудные моменты жизни», — сказал Федосов.





Сейчас ветеран занимается общественной деятельностью: руководит военно-патриотическим клубом, преподает «Основы безопасности и защиты Родины» в школе, сотрудничает с центром «Вершина» при Государственном университете просвещения. Он награжден почетной грамотой Минпросвещения и входит в Ассоциацию СВО Москвы.





Организатор встречи, координатор направления «Молодежь Москвы. Город Героев» Георгий Вильгельм отметил, что такие диалоги с героями уже стали доброй традицией.





По его словам, молодежь ищет в судьбе спикера отголоски собственных переживаний, а также не остается в стороне — ребята собирают гуманитарную помощь, пишут стихи и письма бойцам.