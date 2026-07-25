Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

В Кремле заявили, что предложенная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





«Все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — добавил он.





По словам Пескова, главное условие для России — достичь своих целей.





Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение казахстанского коллеги подробным рассказом о ситуации в зоне СВО.





Ранее в Омске Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, подчеркнув, что в основу договора между Москвой и Киевом могли бы лечь Стамбульские соглашения.