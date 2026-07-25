Новости
 18+
St
Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева
18+
Новости

Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Пресс-секретарь президента заявил, что все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующие решения

Daily Storm

В Кремле заявили, что предложенная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


«Все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — добавил он. 


По словам Пескова, главное условие для России — достичь своих целей.


Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение казахстанского коллеги подробным рассказом о ситуации в зоне СВО. 


Ранее в Омске Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, подчеркнув, что в основу договора между Москвой и Киевом могли бы лечь Стамбульские соглашения.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#дмитрий песков #украина #казахстан #владимир путин