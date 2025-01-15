Глава ФБК Певчих попала в базу «Миротворца» за «акты гуманитарной агрессии против Украины»

Главу ФБК* Марию Певчих** внесли в базу «Миротворца» за «акты гуманитарной агрессии против Украины». Ее обвиняют в участии в информационной спецоперации России, направленной на снятие санкций, а также в «манипулировании общественно значимой информацией в пользу российского государства».





Певчих стали массово критиковать украинские блогеры после ее фразы об обмене политзаключенными. Она заявила, что политзаключенных «можно менять на санкции» и «на частичное снятие санкций с чего-либо, с кого-либо…»





Певчих назвала это «моральной дилеммой, которая для нее «несложная».





В августе 2023-го Росфинмониторинг внес Певчих в перечень террористов и экстремистов.





*включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.





** признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов.