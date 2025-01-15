Во Владивостоке уволенный подполковник протаранил машины полицейских и врезался в церковь

Во Владивостоке бывший подполковник протаранил машины МВД и влетел в храм. Оказалось, что за рулем был бывший следователь, а авто он угнал.





В соцсетях появились кадры, как Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади города, протаранил несколько машин и снес дверь церкви. Водитель также повредил несколько шлагбаумов у здания правительства Приморья и машину Росгвардии, а еще автомобиль наряда ДПС и маршрутный автобус.





Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее уволенный подполковник Александр Голуженко приехал отдыхать во Владивосток из Хабаровска. При нем было служебное удостоверение.





Предварительно, Голуженко грозит статья за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и другие нарушения. Краевая прокуратура сообщила, что дело пока возбудили по статье «Хулиганство». Отмечается также, что он пройдет медосвидетельствование.