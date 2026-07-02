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Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в «решающую фазу»
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Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что конфликт на Украине вступил в «решающую фазу»

Он призвал не снижать поддержку Киева и заявил, что НАТО не должна слепо подчиняться Вашингтону

Daily Storm
Он призвал не снижать поддержку Киева и заявил, что НАТО не должна слепо подчиняться Вашингтону

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине находится в «потенциально решающей фазе». Он призвал европейских союзников не сбавлять обороты и использовать текущий момент, чтобы оказать Киеву поддержку, особенно в вопросах финансирования производства оружия.


Отвечая на вопрос о НАТО, Писториус отметил, что альянс не должен строиться на слепом подчинении США, а решения должны приниматься совместно.


При этом он признал, что оборонные усилия ФРГ невозможны без американской продукции: около 20% специального фонда бундесвера выделено на закупку вооружений в США. Однако, по его словам, основное внимание будет уделяться европейскому производству.


В МИД России ранее называли Германию главным спонсором конфликта милитаризации Украины, а поддержку Берлина сравнивали со «смертельной щедростью».

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#германия #украина #писториус