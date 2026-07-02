Медицинские роботы-доставщики сэкономили московским врачам почти 3 тысячи часов

Внедрение роботов-доставщиков в стационарах Москвы позволило сэкономить медицинским работникам почти три тысячи часов рабочего времени. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, автоматизированные устройства взяли на себя рутинную доставку грузов, освободив время сотрудников для помощи пациентам.





Руководитель проекта АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» Сергей Рунов в интервью Агентству городских новостей «Москва» подчеркнул, что запуск техники является комплексной задачей по ее интеграции в существующую инфраструктуру и ежедневные рабочие процессы больниц без создания помех для персонала.





В рамках реализации проекта специалисты определили оптимальные маршруты движения роботов, настроили логистику точек загрузки и выдачи, а также провели обучение врачей и медсестер.





На протяжении всего пилотного тестирования разработчики собирают обратную связь от сотрудников медицинских учреждений для точечной доработки сервиса. На данный момент ведутся работы по совершенствованию системы управления роботами, упрощению процесса авторизации и повышению прозрачности информирования о статусе доставки, чтобы сделать технологию максимально понятной и удобной для ежедневного использования.