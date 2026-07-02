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В Индии опровергли прямые поставки бензина в Россию
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В Индии опровергли прямые поставки бензина в Россию

Министр нефти Хардип Сингх Пури допустил, что топливо может перепродаваться через международных трейдеров

Daily Storm

Индия не осуществляет прямые поставки автомобильного топлива в Россию, утверждает министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. 


Глава ведомства опроверг информацию о прямых государственных или коммерческих отгрузках, однако допустил вероятность того, что индийские нефтепродукты могут закупаться российской стороной на вторичном рынке через независимых международных трейдеров.


Данное заявление последовало в ответ на недавнюю публикацию Reuters, в которой со ссылкой на собственные источники утверждалось о начале морского импорта бензина из Индии для стабилизации российского внутреннего рынка.


По версии журналистов, в РФ уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн индийского топлива, а в пути находились еще два танкера. В Кремле и Министерстве энергетики России данные сообщения прессы официально не комментировали.

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