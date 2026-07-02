В Индии опровергли прямые поставки бензина в Россию

Индия не осуществляет прямые поставки автомобильного топлива в Россию, утверждает министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.





Глава ведомства опроверг информацию о прямых государственных или коммерческих отгрузках, однако допустил вероятность того, что индийские нефтепродукты могут закупаться российской стороной на вторичном рынке через независимых международных трейдеров.





Данное заявление последовало в ответ на недавнюю публикацию Reuters, в которой со ссылкой на собственные источники утверждалось о начале морского импорта бензина из Индии для стабилизации российского внутреннего рынка.





По версии журналистов, в РФ уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн индийского топлива, а в пути находились еще два танкера. В Кремле и Министерстве энергетики России данные сообщения прессы официально не комментировали.