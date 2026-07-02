Каталог сервиса «Моспитомец» пополнился 500 новыми анкетами животных из приютов

В каталог столичного онлайн-сервиса «Моспитомец» добавили более 500 новых анкет кошек и собак из городских приютов. Как сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы, теперь в базе данных представлено свыше 1,5 тысячи животных из всех 13 профильных учреждений столицы.





Пользователи портала могут ознакомиться с описанием характера, повадками и фотографиями каждого подопечного, а также записаться на личную встречу. Все животные в каталоге прошли социализацию со специалистами, вакцинированы и чипированы.





Для подбора питомца в сервисе предусмотрены фильтры по возрасту и окрасу, а также двухминутный тест на совместимость из шести вопросов, помогающий оценить, как животное ладит с людьми и другими питомцами.





Как уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы, каталог обновляется ежедневно. Главным условием для передачи кошки или собаки в семью является обязательное предварительное собеседование и анкетирование со стороны волонтеров и представителей приюта для проверки готовности будущего владельца к содержанию животного.