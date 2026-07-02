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Совбез Белоруссии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в приграничные регионы России
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Совбез Белоруссии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в приграничные регионы России

Госсекретарь Вольфович подчеркнул, что границы закрывать не планируется, но риски из-за атак БПЛА сохраняются

Daily Storm
Госсекретарь Вольфович подчеркнул, что границы закрывать не планируется, но риски из-за атак БПЛА сохраняются

Гражданам Белоруссии рекомендовано временно воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации, в особенности в приграничные области, до завершения специальной военной операции. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. 


Он пояснил, что в указанных регионах фиксируются регулярные падения беспилотных летательных аппаратов. При этом Вольфович подчеркнул, что официального закрытия государственной границы или пограничных пунктов пропуска не планируется, и окончательное решение о целесообразности поездки остается за каждым гражданином индивидуально.


Поводом для официального предупреждения послужила недавняя атака украинского беспилотника на экскурсионный автобус в Брянской области. Как уточнил госсекретарь Совбеза, данный рейс был абсолютно частной поездкой, и ни одна коммерческая туристическая фирма на сегодняшний день не способна гарантировать полную безопасность пассажиров на этих маршрутах. 


В результате инцидента в районе приграничного села Красный камень пострадали два водителя автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии. По факту произошедшего нападения правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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#белоруссия #брянская область #совбез #атака беспилотников