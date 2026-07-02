Совбез Белоруссии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в приграничные регионы России

Гражданам Белоруссии рекомендовано временно воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации, в особенности в приграничные области, до завершения специальной военной операции. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.





Он пояснил, что в указанных регионах фиксируются регулярные падения беспилотных летательных аппаратов. При этом Вольфович подчеркнул, что официального закрытия государственной границы или пограничных пунктов пропуска не планируется, и окончательное решение о целесообразности поездки остается за каждым гражданином индивидуально.





Поводом для официального предупреждения послужила недавняя атака украинского беспилотника на экскурсионный автобус в Брянской области. Как уточнил госсекретарь Совбеза, данный рейс был абсолютно частной поездкой, и ни одна коммерческая туристическая фирма на сегодняшний день не способна гарантировать полную безопасность пассажиров на этих маршрутах.





В результате инцидента в районе приграничного села Красный камень пострадали два водителя автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии. По факту произошедшего нападения правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.