Суд Европейского союза впервые разрешил привлекать к уголовной ответственности физических лиц за публикацию и распространение материалов российского телеканала RT, обосновав это действующим санкционным законодательством.





Поводом для судебного разбирательства послужили уголовные дела, возбужденные в Германии в отношении трех человек. По версии немецкого обвинения, фигуранты управляли интернет-сайтом, где размещали текстовые материалы и видеоролики RT. Согласно местному законодательству, каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





Четвертая палата Суда ЕС постановила, что под определение «операторов, распространяющих подсанкционный контент», подпадают обычные граждане, даже если их деятельность не преследует коммерческих целей и существует исключительно на добровольные пожертвования пользователей.





Суд признал, что действия таких лиц нарушают установленный в Евросоюзе запрет на вещание и тиражирование информационного продукта организаций из санкционных списков. Различные языковые службы RT, включая RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish, находятся под официальными блокирующими санкциями ЕС с марта 2022 года.