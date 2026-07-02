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Главред кубанской газеты рассказала, как с женой участника СВО «раскусила» мошенника
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Злоумышленник под видом журналиста ее издания просил женщину перейти на непонятную ссылку в чате Фото: Global Look Press / Сергей Елагин
Новости

Главред кубанской газеты рассказала, как с женой участника СВО «раскусила» мошенника

Злоумышленник под видом журналиста ее издания просил женщину перейти на непонятную ссылку в чате

Иван Соколов
Фото: Global Look Press / Сергей Елагин

Главред кубанской газеты «Апшеронский рабочий» Светлана Хорешкова рассказала, как вместе с женой участника СВО «раскусила» мошенника. Злоумышленник под видом журналиста просил женщину перейти по непонятной ссылке в чате.


«Сегодня утром на меня вышла жена участника СВО из Апшеронска и спросила, работает ли у нас такой-то сотрудник. Но человека с такими именем и фамилией в редакции никогда не было. Псевдожурналист сказал женщине, что хочет написать статью о ее муже, и попросил перейти по ссылке. Слава богу, она этого не сделала. Наш район маленький, и хорошо, что люди могут быстро обратиться напрямую в редакцию», — сообщила Daily Storm Хорешкова.


После случившегося редакция на всех платформах рассказала про этот случай, чтобы другие люди не попались на удочку злоумышленников: «В полицию мы не обращались, и к нам тоже правоохранители не приходили. Мы известили коллег в Краснодарском крае о том, что орудуют мошенники».


По словам главреда газеты, она узнала от коллег, что идентичные случаи были в Темрюке и Геленджике, где преступники под видом местных корреспондентов пытались выведать у семей бойцов СВО их личные данные. Этот трюк ни с кем не прошел, отметила собеседница.

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#краснодарский край #семьи участников сво #мошенники #журналисты