Главред кубанской газеты рассказала, как с женой участника СВО «раскусила» мошенника

Главред кубанской газеты «Апшеронский рабочий» Светлана Хорешкова рассказала, как вместе с женой участника СВО «раскусила» мошенника. Злоумышленник под видом журналиста просил женщину перейти по непонятной ссылке в чате.





«Сегодня утром на меня вышла жена участника СВО из Апшеронска и спросила, работает ли у нас такой-то сотрудник. Но человека с такими именем и фамилией в редакции никогда не было. Псевдожурналист сказал женщине, что хочет написать статью о ее муже, и попросил перейти по ссылке. Слава богу, она этого не сделала. Наш район маленький, и хорошо, что люди могут быстро обратиться напрямую в редакцию», — сообщила Daily Storm Хорешкова.





После случившегося редакция на всех платформах рассказала про этот случай, чтобы другие люди не попались на удочку злоумышленников: «В полицию мы не обращались, и к нам тоже правоохранители не приходили. Мы известили коллег в Краснодарском крае о том, что орудуют мошенники».





По словам главреда газеты, она узнала от коллег, что идентичные случаи были в Темрюке и Геленджике, где преступники под видом местных корреспондентов пытались выведать у семей бойцов СВО их личные данные. Этот трюк ни с кем не прошел, отметила собеседница.