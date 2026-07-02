Киргизия обратилась к России и другим странам за помощью в поставках бензина

Министерство энергетики Киргизии направило официальные обращения к компетентным государственным органам России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана с просьбой оказать содействие в обеспечении устойчивых поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ).





Как заявили в ведомстве, республика импортирует основную часть нефтепродуктов и сейчас ведет переговоры по диверсификации импорта.





По данным агентства Reuters, более 90% бензина поступает в страну именно из России. Обращение к Москве совпало с периодом, когда российские власти сами реализуют комплекс мер по стабилизации внутреннего рынка и устранению очередей на АЗС.





В качестве главных причин потенциального дефицита Минэнерго Киргизии называет геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, усложнение международной логистики и рост мировых цен на нефть. Чтобы снизить зависимость от импорта, профильные службы республики начали работу по модернизации и расширению собственных мощностей нефтепереработки.





В министерстве подчеркнули, что на данный момент текущие запасы ГСМ в стране остаются достаточными, а плановые поставки продолжаются без сбоев. В июне 2026 года для защиты потребителей правительство Киргизии уже ввело государственное регулирование розничных цен на отдельные виды моторного топлива.